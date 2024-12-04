القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

مواد متعلقة

مفاجآت بقائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس بالجولة الثانية من دوري الأبطال

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق الأوروبية المشاركة بمونديال الأندية 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل:- الحكومة تخصص 1119 فدان لأنشطة الإنتاج الداجني في وادي النطرون

عاجل.. نجم مانشستر يونايتد يتعرض لإصابة قوية

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بمشاركة قنوات ART.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الأفلام الطلابية بجامعة الملك عبد العزيز

عاجل:- الحكومة توافق على مشروعات استراتيجية للطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء

عاجل - الحكومة تعتمد رؤية جديدة لتنظيم سوق السيارات بحلول 2025

وفد أردني يزور غرفة القاهرة لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك