القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

