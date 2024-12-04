اعتزال أول لاعب ياباني يحترف في "البريمييرليج"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن جونيتشي إيناموتو، أول لاعب ياباني يحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتزاله في نهاية الموسم الحالي في سن 45 عامًا وذلك عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

اعتزال أول لاعب ياباني يحترف في "البريمييرليج"

وخاض لاعب الوسط 82 مباراة دولية وسجل هدف الفوز في أول انتصار تحققه اليابان في تاريخها بكأس العالم حين فازت 1-0 على روسيا في 2002.

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وخاض إيناموتو مباراته الأولى في دوري الأضواء الإنجليزي مع فولهام في نفس العام، بعد موسم مخيب للآمال مع آرسنال.

كما لعب مع وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي وغلطة سراي وستاد رين وأندية أوروبية أخرى قبل العودة إلى اليابان في 2010.
وكتب إيناموتو، الذي يلعب حاليًا مع نادي نانكاتسو الياباني في الدرجة الخامسة، عبر حسابه على "إنستغرام": "فعلت كل شيء.. السعادة لا تسعني بمواصلة لعب كرة القدم حتى شعرت بالرضا عن مسيرتي".

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