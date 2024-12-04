عاجل.. نجم مانشستر يونايتد يتعرض لإصابة قوية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد، لوك شو، إنه تعرض لإصابة جديدة بعد أقل من أسبوعين على عودته للمنافسات.

نجم مانشستر يونايتد يتعرض لإصابة قوية 

وغاب مدافع منتخب إنجلترا عن معظم فترات العام الحالي بسبب الإصابات، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تعرض لمشكلة أخرى أثناء التدريبات، وهو ما قد يبعده عن الملاعب لأسابيع.
وقال اللاعب (29 عامًا)، الذي غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق، على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء إنه تعرض لانتكاسة صغيرة.

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القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وأضاف: "واجهت الكثير من فترات الصعود والهبوط، لكن هذه بالتأكيد كانت أصعب فترة بالنسبة لي، أنا محبط تمامًا ومن الصعب للغاية التكيف مع الواقع في هذه اللحظة".

وشارك شو، الذي غاب سابقًا عن الملاعب لنحو 4 أشهر بسبب إصابة عضلية تعرض لها في فبراير (شباط)، كبديل خلال تعادل يونايتد 1-1 مع إبسويتش تاون في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما حل بديلًا في مباراتين أخريين بعد ذلك.
ويحل يونايتد، الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفًا على آرسنال صاحب المركز الثاني في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

 

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