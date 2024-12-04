"خطط توسعية جديدة لشركة نيسان في مصر".. تصنيع طراز ثالث باستثمارات 45 مليون دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس شركة نيسان إفريقيا، جوردي فيلا، والمهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، لبحث خطط الشركة المستقبلية في السوق المصرية.

تناول الاجتماع استثمارًا جديدًا بقيمة 45 مليون دولار لتصنيع طراز ثالث للشركة في مصر، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير الياباني لدى مصر، فوميو إيواي، إلى جانب عدد من مسئولي نيسان.

التزام نيسان بتوسيع استثماراتها في مصر



استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على تقدير الحكومة لدور شركة "نيسان" كشريك رئيسي في سوق السيارات المصري، مشيدًا بقرارها ضخ استثمارات إضافية لإنتاج طراز جديد، بجانب الطرازين الحاليين اللذين يتم تصنيعهما محليًا.

وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بالتوسع ودعم صناعة السيارات في مصر.

من جانبه، عبّر السفير الياباني عن شكره لرئيس الوزراء على الترحيب به وبوفد نيسان، مؤكدًا أن الشركة تُعد عنصرًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات بمصر.

وأشار إلى أن اليابان تولي أهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، معلنًا عن زيارة مرتقبة لبعثة من الشركات اليابانية لاستكشاف فرص التعاون.

خطط نيسان المستقبلية وبرامج التدريب الفني

أكد جوردي فيلا، ممثل شركة نيسان العالمية، أن قرار الشركة بتصنيع طراز جديد في مصر يعكس استمرار التزامها تجاه السوق المصري، الذي تعمل فيه منذ أكثر من 20 عامًا.

وأشاد ببرنامج الحكومة الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي كان له دور رئيسي في دعم قرارات الشركة التوسعية.

كما أكد التزام نيسان بتعزيز التدريب الفني بالشراكة مع الحكومة المصرية، بهدف تطوير الكوادر البشرية المحلية.

رؤية اقتصادية مشتركة لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية

تُعزز هذه الخطط الجديدة لشركة نيسان أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، في ظل توجه مشترك لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر.

يأتي هذا في إطار رؤية مصر لجذب مزيد من الشركات العالمية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في قطاع السيارات، الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.