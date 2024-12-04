عاجل - الحكومة تعزز تسهيلات الشركات العالمية وتدعم الشراكات الاستثمارية مع الكويت

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح الدورة الـ28 من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، التزام الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم التنمية المستدامة.

وأوضح مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم أن تعزيز بيئة الأعمال في مصر يأتي ضمن أولويات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل. كما استعرض نتائج لقائه مع عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، مشيرًا إلى أن الجانب الكويتي يعتبر دعم استثماراته في مصر محورًا رئيسيًا في سياساته المستقبلية. وأكد الوزير الكويتي خلال اللقاء أن مصر تعد واحدة من الشركاء الرئيسيين الذين تسعى الكويت لتعزيز التعاون معهم في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الشراكات الإقليمية لتطوير قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة. وأضاف أن هناك تركيزًا خاصًا على دعم الاستثمارات الكويتية في مصر، والتي تعد من أبرز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، نظرًا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

وتعكس هذه الجهود رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يتماشى مع التطورات العالمية. يُذكر أن معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024 يجسد توجه مصر نحو التحول الرقمي ويتيح منصة للشركات العالمية لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.