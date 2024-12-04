عاجل.. الأهلي يكشف سبب استبعاد مصطفى شوبير من قائمة مباراة أورلاندو بايرتس
أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إصابة مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق وراء غيابه عن مباراة الأهلي وأورلاندو الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.
الإصابة وراء غياب مصطفى شوبير عن قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو
وأوضح أن الأشعة التي خضع لها الحارس عقب مباراة البنك الأهلي ببطولة الدوري، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وأنه بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي.
وضمت قائمة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا كلا من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف وخالد عبدالفتاح وعمر كمال عبدالواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبوعلي، وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.