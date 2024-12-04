عاجل.. الأهلي يكشف سبب استبعاد مصطفى شوبير من قائمة مباراة أورلاندو بايرتس

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ‏إصابة مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق‏ وراء غيابه عن مباراة ‏الأهلي وأورلاندو الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.‏

الإصابة وراء غياب مصطفى شوبير عن قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو

وأوضح أن الأشعة التي خضع لها الحارس عقب مباراة البنك الأهلي ‏ببطولة الدوري، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة ‏الخلفية، وأنه بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي.‏

وضمت قائمة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا كلا من: محمد الشناوي ‏وحمزة علاء ومصطفي مخلوف وخالد عبدالفتاح وعمر كمال عبدالواحد ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام ‏أبوعلي، وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات ‏وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وإمام ‏عاشور وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا‎.

