عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف وخالد عبدالفتاح وعمر كمال عبدالواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبوعلي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
 

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