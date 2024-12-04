تشكيل الزمالك مواليد 2005 لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن أسامة عبد الله المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الجمهورية للشباب.

تشكيل الزمالك مواليد 2005 لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

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ناصر ماهر يواصل التأهيل على هامش ودية الزمالك


حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: جيفرسون كوستا،  هشام فؤاد، حسن أبو المعاطي، علي نوفل  

خط الوسط: يوسف أحمد حسن، السيد أسامة،  يوسف وائل الفرنسي، عمار ياسر، أنس وائل

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، يوسف حمادة، عمر ياسر، محمد حمد، هاني ياسر، زياد مدحت، أحمد نيازي، محمود عصام الحصري،  أحمد خضري، أيمن أمير عبد العزيز.
 

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