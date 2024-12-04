وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يتابعان استعدادات تنظيم النسخة السادسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا لمتابعة استعدادات تنظيم النسخة السادسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية، ومسئول الشركة المنظمة.

وتنظم النسخة السادسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وتحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات لتنظيم الاحتفالية وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة السادسة  من احتفالية "قادرون باختلاف"، حيث تم التأكيد أن حرص رئيس الجمهورية على حضور الاحتفالية جعلها حدثا سنويا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأبناء من ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم ودمجهم على مستوى كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية، مشددين على أن الاحتفالية ستشهد استعراض كافة الإنجازات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

احتفالية قادرون باختلاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الرياضي المصري التضامن الاجتماعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري قادرون باختلاف وزير الشباب والرياضة وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

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