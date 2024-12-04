خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.. مدبولي يؤكد علي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم ذوي الهمم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الاجتماع عددًا من القضايا والملفات ذات الأولوية، بدءًا من التطورات الإقليمية والدولية وحتى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم ودعم الفئات المجتمعية المختلفة.

الدعم المستمر للقضية الفلسطينية



أكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أهمية القضية الفلسطينية التي تحتل مكانة متقدمة على أجندة الدولة.

تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية

أشار مدبولي إلى اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، حيث شهدت الأيام الماضية لقاءات مثمرة بين الرئيس السيسي وعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة:

التعاون مع الجابون:

عقد الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الانتقالي للجابون، بريس أوليجي أنجيما.

الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات بنية تحتية تشمل الطرق، الكهرباء، والصرف الصحي لدعم التنمية في الجابون.

العلاقات مع الكونغو الديمقراطية:

لقاء الرئيس مع المستشارين الخاصين لرئيس الكونغو الديمقراطية.

التأكيد على توسيع نطاق التعاون ليشمل مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية بدول حوض النيل.

التعاون الاقتصادي مع شركاء دوليين

ناقش رئيس الوزراء فرص التعاون الاقتصادي مع شركاء دوليين، من أبرزهم:

شركة بريتيش بيتروليوم (BP):

إشادة الرئيس السيسي بأنشطة الشركة في تطوير الحقول المصرية في مجالي الغاز والبترول.

بحث إمكانية توسيع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، في ضوء إمكانات مصر الواعدة.

الكويت:

لقاء رئيس الوزراء مع وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا.

التأكيد على دعم الاستثمارات الكويتية في مصر، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

تمكين ودعم ذوي الهمم

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتعزيز الجهود لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

تسعى الدولة إلى تمكينهم ودعم مشاركتهم المجتمعية في مختلف القطاعات، بما يعكس التزامها بتعزيز العدالة الاجتماعية والدمج المجتمعي.