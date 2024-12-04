مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" تنفذ أولى برامجها التدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية بتدريب العاملين بديوان عام "التضامن"

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جانب من التدريب
جانب من التدريب

نفذت مبادرة الهلال الأحمر المصري "بإيديك تنقذي حياة" التي ينفذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أولى برامجها التدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية بتدريب العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي على السلامة الصحية.

وتستهدف التدريبات 100 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تدور الورش حول السلامة الصحية في العمل والمنزل، وطرق الوقاية من الحوادث، وتعريف الحضور على كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالة حدوث أي حادثة، وكيفية التعامل بطريقة سليمة مع المصابين، وآليات التحقق من سلامة المكان المتواجد به المصاب، وكذلك كيفية التعامل مع إصابات الأطفال التي تحتاج لعناية خاصة وحرص شديد أثناء التعامل معها.

ويأتى التدريب فى إطار رفع الوعى والمهارات لدى العاملين فى هذا المجال، والتي تؤدي إلى إنقاذ حياة كثير من الأشخاص أثناء الطوارئ والحوادث، حيث يجب أن يحصل عليها كل فرد في المجتمع لتحقيق الأمان والسلامة الصحية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" تقام تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم  رئيس الجمهورية، وأطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤخرًا المبادرة في مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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الإسعافات الأولية الهلال الأحمر المصري التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي تقديم الإسعافات الأولية وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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