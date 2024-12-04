عاجل - الحكومة تعزز تمكين ذوي الهمم: جهود متواصلة نحو الدمج والتنمية

منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرته للاهتمام بذوي الهمم وإعادة تسميتهم بعبارة "أصحاب القدرات الخاصة"، شهدت مصر تحولًا ملحوظًا في التعامل مع قضاياهم. الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تواصل دعمها لهذه الفئة عبر تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان دمجهم في المجتمع على كافة المستويات.

لقاء موسع لبحث قضايا ذوي الهمم



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الملفات المهمة. تم الاجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ركز على الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ودعم حقوقهم.

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، هنأ رئيس الوزراء جميع الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وأكد التزام الدولة بتمكينهم من تحقيق أقصى إمكانياتهم. كما شدد على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لقانون ذوي الإعاقة، بما يضمن تطوير السياسات لتلبية احتياجاتهم بشكل فعال.

مؤتمر سنوي لتعزيز الوعي



كشفت الدكتورة إيمان كريم عن تنظيم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمرًا سنويًا بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة. تناول المؤتمر هذا العام موضوع "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية". حضر المؤتمر شخصيات بارزة، سفراء دول، وممثلو الهيئات المهتمة بشؤون الإعاقة.

تضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية استعرضت استراتيجيات الوزارات المختلفة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. كما شهد المؤتمر عرض قصص نجاح ملهمة لذوي الإعاقة وأسرهم، وتنظيم معرض لمنتجاتهم المصنعة بأيديهم في إطار تعزيز تمكينهم الاقتصادي.

تعزيز البنية المؤسسية



طلبت المشرف العام على المجلس القومي توفير مقار للمجلس في عدد من المحافظات، إلى جانب تدشين خط نجدة خاص بذوي الإعاقة. كما طالبت بتعيين كفاءات جديدة لدعم عمل المجلس. في استجابة سريعة، وجه رئيس الوزراء بدراسة هذه الطلبات لضمان تسهيل عمل المجلس وتعزيز خدماته.

كما أشارت الدكتورة إيمان إلى الجهود الجارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والتي تمثل خطوة رئيسية نحو إدماج قضاياهم في خطط التنمية الوطنية.

قصص نجاح وبروتوكولات تعاون



المؤتمر لم يقتصر على النقاشات النظرية؛ بل ألقى الضوء على قصص نجاح واقعية لأفراد من ذوي الإعاقة، مما يعكس مدى قدرتهم على التميز والإبداع. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوسيع قاعدة الدعم وتكثيف الجهود المشتركة لتمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

التزام مستمر

تؤكد هذه الجهود أن مصر عازمة على تعزيز مكانة ذوي الهمم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع. من خلال الاستراتيجيات الوطنية، ودعم المشروعات الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات السنوية، تواصل الدولة بناء مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة.