عاجل:- "مجلس الوزراء يوافق علي 11 قرار هام".. مشروعات استراتيجية جديدة

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.

أهم قرارات مجلس الوزراء

1. تخصيص أراضٍ للاستصلاح الزراعي في شمال سيناء

وافق المجلس على تخصيص مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي رابعة وبئر العبد في شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

إجمالي المساحة: 156 ألف فدان .

. الاستخدام: أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

2. إنشاء موزع كهرباء في الدقهلية

تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 م² بمركز المنصورة لإقامة موزع كهرباء لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

3. دعم مشروعات النقل والإسكان

اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال الأعمال لـ 63 مشروعًا، تخص وزارتي النقل والإسكان، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

4. تعويضات عقود المقاولات والخدمات العامة

اعتمد المجلس نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين وفقًا لأحكام قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته.

مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار الاستراتيجي

5. مشروع طاقة شمسية عملاق في قنا

وافق المجلس على اعتبار مشروع شركة "أوبيليسك للطاقة الشمسية" من المشروعات الاستراتيجية.

القدرة الإنتاجية: 1000 ميجاوات .

. التكلفة الاستثمارية: 600 مليون دولار .

. موقع المشروع: نجع حمادي، قنا.

مواعيد التشغيل: المرحلة الأولى: فبراير 2026. المرحلة الثانية: أغسطس 2026.



6. مصنع جديد للأسمدة في خليج السويس

تم اعتبار مشروع "فيوتشر فيرت" لصناعة الأسمدة مشروعًا استراتيجيًا.

الموقع: المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.

التكلفة: 40 مليون دولار .

. الهدف: تصدير 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

7. تنظيم مشروعات الهيدروجين الأخضر

ناقش المجلس ضوابط تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وربطها بمحطات الطاقة المتجددة لتغذية المنشآت الصناعية.

مشروعات زراعية وصناعية جديدة

8. تخصيص أراضٍ للإنتاج الداجني في وادي النطرون

وافق المجلس على تخصيص مساحة 1119.5 فدان بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لدعم أنشطة الإنتاج الداجني.

9. مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية

توقيع اتفاقية لمشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "سكاتك".

بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "سكاتك". تخصيص أراضٍ لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والطاقة الشمسية لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء.

دعم الصادرات المصرية

اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وناقش ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.