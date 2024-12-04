الحكومة تخصص قطعة أرض في المنصورة لإقامة موزع كهرباء جديد

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 600 م²، ضمن القطعة رقم 25 بحوض القريعي نمرة 6، في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

هدف المشروع

أوضح المجلس أن الأرض ستُستخدم لإقامة موزع كهرباء (لوحة توزيع)، وذلك لدعم البنية التحتية الكهربائية في المنطقة.

التكلفة والتخصيص

تمت الموافقة على تخصيص الأرض بالمجان لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير شبكة الكهرباء لتلبية احتياجات السكان والمنشآت في المنطقة.

أهمية المشروع

يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتحديث قطاع الكهرباء ودعم البنية التحتية اللازمة لضمان توفير إمدادات كهربائية مستقرة للمناطق السكنية والصناعية، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.