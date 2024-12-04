الحكومة تخصص قطعة أرض في المنصورة لإقامة موزع كهرباء جديد

أخبار مصر
مدبولي
مدبولي

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 600 م²، ضمن القطعة رقم 25 بحوض القريعي نمرة 6، في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

هدف المشروع

أوضح المجلس أن الأرض ستُستخدم لإقامة موزع كهرباء (لوحة توزيع)، وذلك لدعم البنية التحتية الكهربائية في المنطقة.

التكلفة والتخصيص

تمت الموافقة على تخصيص الأرض بالمجان لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير شبكة الكهرباء لتلبية احتياجات السكان والمنشآت في المنطقة.

أهمية المشروع

يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتحديث قطاع الكهرباء ودعم البنية التحتية اللازمة لضمان توفير إمدادات كهربائية مستقرة للمناطق السكنية والصناعية، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحكومة تخصص قطعة أرض في المنصورة لإقامة موزع كهرباء جديد مجلس الوزراء المنصورة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء مشروعات البنية التحتية

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل:- الحكومة تخصص 1119 فدان لأنشطة الإنتاج الداجني في وادي النطرون

عاجل.. نجم مانشستر يونايتد يتعرض لإصابة قوية

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بمشاركة قنوات ART.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الأفلام الطلابية بجامعة الملك عبد العزيز

عاجل:- الحكومة توافق على مشروعات استراتيجية للطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

عاجل - الحكومة تعتمد رؤية جديدة لتنظيم سوق السيارات بحلول 2025