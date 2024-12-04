عاجل:- الحكومة تعتمد مشروعات طاقة الشمسية والأسمدة جديدة في مصر

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الرخصة الذهبية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

تفاصيل المشروع:

الموقع: قطعة أرض بمساحة 16.3 كم² في منطقة نجع حمادي، بمحافظة قنا.

قطعة أرض بمساحة 16.3 كم² في منطقة نجع حمادي، بمحافظة قنا. الهدف: إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات ، مع نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة .

إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ، مع نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة . التكلفة الاستثمارية: نحو 600 مليون دولار .

نحو . جدول التنفيذ: المرحلة الأولى (500 ميجاوات): التشغيل التجاري في فبراير 2026 . المرحلة الثانية (500 ميجاوات): التشغيل التجاري في أغسطس 2026 .



الفوائد البيئية والاجتماعية:

توفير فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل دائمًا ، بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء والاختبارات.

، بالإضافة إلى خلال مرحلة الإنشاء والاختبارات. تحقيق خفض الانبعاثات الحرارية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحسين المناخ.

مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات

تمت الموافقة على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ضمن المشروعات الاستراتيجية ومنحه الرخصة الذهبية.

تفاصيل المشروع:

الموقع: المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس. المساحة: نحو 127 ألف م² .

نحو . التكلفة الاستثمارية: نحو 40 مليون دولار .

نحو . الإنتاج المستهدف: تصنيع الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية. إنتاج الأحماض غير العضوية والأسمدة المركبة.



جدول التنفيذ:

بدء تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026.

أهداف المشروع:

تصدير 70% من الإنتاج للأسواق العالمية .

. توفير فرص عمل مباشرة لـ 300 عامل .

. تقليل التأثيرات البيئية من خلال: إعادة تدوير المنتجات الثانوية . تقليل استخدام الوقود الأحفوري. توليد الطاقة من الحرارة الناتجة عن وحدات الإنتاج.



إنجازات سابقة للشركة: