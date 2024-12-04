رئيس جامعة الفيوم يتفقد اختبارات الدراسات العليا بكلية الطب

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رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم

تفقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم يرافقه، الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال اختبارات الدراسات العليا بكلية الطب، بحضور الدكتورة نجلاء الشربيني، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتوةر هدير محمود، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صلاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٤م.

 

وخلال مرور رئيس الجامعة على لجان الاختبارات الخاصة بالدراسات العليا بمختلف الأقسام بكلية الطب في درجتي الماجستير والدكتوراه تم الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية وبلغ عدد طلاب الدراسات العليا ١٣١ طالبًا في مرحلة الماجستير و٤٦ طالبًا في مرحلة الدكتوراه.

 

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توفير الجو الملائم لأداء الامتحان من حيث الهدوء وتوافر أستاذ المادة وأيضًا توافر اللجان الخاصة بذوي الهمم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الفيوم جامعة الفيوم رئيس جامعة الفيوم اختبارات الدراسات العليا البحوث كلية الطب شئون التعليم والطلاب

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