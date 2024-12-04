وكيل التعليم بالدقهلية يواصل متابعاته للوقوف علي انتظام العملية التعليمية بإدارة غرب المنصورة

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جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية

 توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمتابعة إدارة غرب المنصورة التعليمية وللاطمئنان علي سير التعليم بالمدارس.

 

و قام  مدير المديرية بزيارة مدارس، محمود محمد الشناوي الثانويه للبنات، الوحدة المجمعة الابتدائية، طناح الثانوية الحديثة بنين

و قد اطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول و وجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.


و قام العربي بشكر المدارس لما لمسه من انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس وتطبيق كامل للقرارات الوزارية

 

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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