عاجل:- الحكومة تخصص 1119 فدان لأنشطة الإنتاج الداجني في وادي النطرون

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 1119.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

أهداف القرار:

استخدام الأرض في أنشطة الإنتاج الداجني لدعم صناعة الدواجن.

في لدعم صناعة الدواجن. تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الداجنة.

تنظيم مشروعات الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة

كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع الضوابط والقواعد التنظيمية المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات طاقة متجددة.

تفاصيل المشروع: