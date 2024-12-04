إقامة سوق اليوم الواحد بميدان المندرة بالإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

أقامت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء سوق اليوم الواحد في ميدان المندرة، وذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وفي إطار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية.

 وذلك لتوفير السلع الأساسية  واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

هذا بالإضافة إلى وجود سيارة خدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية  للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على  المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بنطاق حي المنتزة ثان يقام يوم الأربعاء بميدان المندرة وذلك بدءا من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً.

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