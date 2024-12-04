شارك أبطال الأولمبياد الخاص المصري في احتفالية الشركة المشغلة لقطار العاصمة والخط الأخضر الثالث بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة في 3 ديسمبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل.

مشاركة أبطال الأولمبياد الخاص المصري في احتفالية الشركة المشغلة لقطار العاصمة والخط الأخضر

أكد الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري أن هذه المشاركة تعكس الوعي المجتمعي المتزايد حول حقوق ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في الأنشطة والفعاليات التي تعزز من مكانتهم في المجتمع.

وأكد تهامي أن الاحتفالية تسلط الضوء على أهمية توفير بيئة شاملة ومتاحة لجميع الأفراد، مشيرين إلى أن مشاركة أبطال الأولمبياد الخاص في مثل هذه الفعاليات تمثل رسالة إيجابية عن قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والتميز في مختلف المجالات. واعتبروا أن الدعم المستمر لهذه الفئة من المجتمع يعكس التزام الدولة والشركات الخاصة بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحقيق مشاركتهم الفعالة في كافة جوانب الحياة.

وأضاف أن هذه الفعالية تعد جزءًا من جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق مزيد من الاندماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تعزيز الخدمات التي تتيح لهم الوصول إلى مختلف وسائل النقل العامة والمرافق الأساسية.

وقد اشتملت الفاعليه علي تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث تم توجيههم إلى محطتي عدلي منصور والمستقبل. هناك، قام اللاعبون بزيارة غرف التحكم، غرف بيع التذاكر، غرف خدمة المواطنين، وغرفة ناظر المحطة، حيث تم شرح مهام العمل في كل منها. بعد ذلك، قام اللاعبون بتأدية تلك المهام بأنفسهم، وتفاعلوا بشكل مباشر مع الجمهور، ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من الحضور الذين أعربوا عن إعجابهم بقدرة اللاعبين على أداء المهام بشكل طبيعي.

وتضمنت جولة تفقدية في محطة عدلي منصور، حيث تم استقلال القطار الكهربائي الخفيف متوجهًا إلى محطات العبور والمستقبل، مع شرح مفصل حول خط سير القطار حتى محطة العاصمة الإدارية. بعد ذلك، عاد المشاركون إلى محطة عدلي منصور، حيث تم التقاط صور تذكارية مع المسؤولين من شركة القطار الكهربائي الخفيف، الذين حضروا من فرنسا.