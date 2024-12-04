محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر (صور)

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جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر، يرافقه المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هاني هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس السيد الشحات مدير فرع الشركة المُنفذه، والأستاذ محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وعدد من مهندسي المشروع، وذلك للوقوف على مُستجدات الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع في مُدته المقررة.

واستمع "المحافظ" ومرافقوه إلى شرح تفصيلي لأعمال المحطة والتي تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم وتخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر، وتُعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 650 مليون جنيه.

وجرى الانتهاء من أعمال مد شبكة المياه بالكامل، وتم الإنتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 90% والنسبة المتبقيه هي تشطيبات نهائية، وبالنسبة للأعمال الكهروميكانيكية فقد تم الإنتهاء من الأعمال بنسبة 65% والنسبة المتبقية هي لتوريد المحابس وكابلات وبلاطات الترشيح، وجاري الإنتهاء من تشطيبات سور المحطة بالكامل وتم البدء في نهو أعمال الموقع العام.

وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية رئيس مركز ومدينة كفر شكر بضرورة تطوير الطريق المؤدي للمحطة ورصفه حتى قرية كفر منصور، كما شدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة للاستفادة بالمحطة لخدمة أهالي مركز ومدينة كفر شكر، مُثمنًا الجهود المبذولة لتسريع الأعمال ونهو المشروع بالكامل لخدمة المواطنين.

تفقد محطة المياه

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الصرف الصحي بالقليوبية المهندس أيمن عطية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه المنشأة

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