حبس عامل متهم بقتل نجله طعنا بالسكين فى الشرقية

قررت النيابة العامة بلبيس في محافظة الشرقية حبس العامل المتهم بقتل نجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بوقوع حادث مقتل شاب على يد والده بمنطقة حى السوق نطاق بندر بلبيس، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بلبيس، برئاسة الرائد محمود مرتاح، رئيس مباحث القسم لموقع الحادث.



وأفادت التحريات أنه إثر حدوث مشادة كلامية بين " السيد ع ع " 53 عاما عامل ومقيم حى السوق، ونجله " خفاجى " 22 عاما ومقيم ذات العنوان بسبب عدم رضاء الأب عن أوضاع نجله وسوء تصرفاته، وأودت المشاجرة بحياة الشاب على يد والده طعنا بالسكين، ولاذ الأب بالفرار.

فيما تمكنت ضباط المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3845 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2024، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة