حبس عامل متهم بقتل نجله طعنا بالسكين فى الشرقية

محافظات
حبس عامل
حبس عامل

 

قررت النيابة العامة بلبيس في محافظة الشرقية حبس العامل المتهم بقتل نجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بوقوع حادث مقتل شاب على يد والده بمنطقة حى السوق نطاق بندر بلبيس، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بلبيس، برئاسة الرائد محمود مرتاح، رئيس مباحث القسم لموقع الحادث.

 


وأفادت التحريات أنه إثر حدوث مشادة كلامية بين " السيد ع ع " 53 عاما عامل ومقيم حى السوق، ونجله " خفاجى " 22 عاما ومقيم ذات العنوان بسبب عدم رضاء الأب عن أوضاع نجله وسوء تصرفاته، وأودت المشاجرة بحياة الشاب على يد والده طعنا بالسكين، ولاذ الأب بالفرار.

فيما تمكنت  ضباط المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3845 جنح  قسم شرطة بلبيس لسنة 2024، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

الشرقية قتل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الأجهزة الأمنية الاجهزة الامن أجهزة الأمن الصفة التشريحية التحقيقات التحريات تهمة القتل العمد تحريات المباحث ذمة التحقيقات حدوث مشادة كلامية حافظة الشرقية طعنا بالسكين مباحث قسم شرطة مديرية أمن الشرقية محافظة الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم

تحرير 3 آلاف و640 محضرًا خلال حملات تموينية بالشرقية لضبط الأسواق

المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش بالشرقية

نائب رئيس جامعة الزقازيق يسلم كراسي متحركة وأطرافًا صناعية للطلاب ذوي الهمم

محافظ الشرقية يوجه بتوفير مقاعد للمرضى بمستشفى القنايات

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل:- الحكومة تخصص 1119 فدان لأنشطة الإنتاج الداجني في وادي النطرون

عاجل.. نجم مانشستر يونايتد يتعرض لإصابة قوية

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بمشاركة قنوات ART.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الأفلام الطلابية بجامعة الملك عبد العزيز

عاجل:- الحكومة توافق على مشروعات استراتيجية للطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء

عاجل - الحكومة تعتمد رؤية جديدة لتنظيم سوق السيارات بحلول 2025

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس