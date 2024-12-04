بمشاركة 35 جاليري عالمي.. المتحف الكبير يستقبل المعرض الفني «آرت فير كايرو» فبراير 2025

أخبار مصر
بوابة الفجر

يشهد المتحف المصري الكبير، خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2025، انطلاق الدورة السادسة من معرض «آرت فير كايرو»، حيث يضاعف المعرض في تلك الدورة مشاركاته الدولية في دورته السادسة، ليحتضن 35 جاليري عالمي، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز المشهد الفني المصري والعربي. 

ويجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث يقام في قلب المتحف المصري الكبير، ليقدم تجربة فنية فريدة، تجمع بين الفنون التشكيلية والندوات وورش العمل، وذلك في أجواء احتفالية تعكس حيوية المشهد الفني المصري.

ويشارك لأول مرة عددًا من الدول العربية في النسخة الجديدة من آرت فير كايرو وعلى رأسها البحرين والكويت وقطر والمغرب وغيرها من الدول التي يجري تنسيقات مع آرت فير كايرو لبحث إمكانيات المشاركة في المحفل الفني المصري الصاعد على الساحة الفنية المصرية والعربية.

ويُعد المعرض هو أول "آرت فير" عربي، بين 140 «آرت فير» عالمي، وعقدت نسخته الخامسة في المتحف المصري الكبير، وشارك بها ونحو 200 فنان من مصر والشرق الأوسط، وأكثر من 1500 عمل فني. 

وحظي العرض خلال الدورة الماضية بتعاون مثمرة مع وزارة الثقافة متمثلة في قطاع الفنون التشكيلية، الذي أعار "آرت فير كابرو"، مجموعة نادرة من أعمال الرواد لتُشارك في العرض ضمن فعاليات الحدث الثقافي التشكيلي الأكبر في مصر خلال السنوات الماضية.

المتحف المصري الكبير ارت فيو كايرو

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