"انتش واجري".. استمرار حبس عاطل بتهمة سرقة المواطنين بالساحل

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطل، تخصص فى سرقة  الهواتف المحمولة من المواطنين في الساحل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته سلاح أبيض، ودراجة نارية "دون لوحات معدنية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين "بأسلوب "الخطف".


وبمواجهته اعترف بارتكابه 8 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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