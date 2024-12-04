15 بلطجيًا يعتدون على طالب ثانوي في حلوان.. ووالدته: «قطعوا وش ابني»| مستندات

أحدثوا له عاهة مستديمة

التعدي على الطلاب أصبح شعار العام الدراسي الحالي 2024- 2025، بعد أن شهدت المدارس وقائع كان آخرها أمام أبواب مدرسة في منطقة المعصرة في حدائق حلوان عقب نهاية اليوم الدراسي.

أين وقعت أحدث وقائع ضرب الطلاب بالمدارس؟.. المكان حدائق حلوان

ففي الساعات الأخيرة، شهد محيط مدرسة هدى شعراوي الرسمية للغات التابعة لإدارة المعصرة في حدائق حلوان، إعتداء مجموعة من البلطجية على طالب في الصف الأول الثانوي يدعى عمار حسام الدين كمال بعد نهاية الفترة المسائية بالمدرسة.

البداية كانت عندما حدثت مشاجرة بين الطلاب داخل أروقة المدرسة إلا أنها لم تنته عند هذا الحد فأحد أطراف المشاجرة ترك المدرسة ليحضر بلطجية من أجل الاعتداء على الطرف الآخر فانتهى الأمر إلى إصابة صديق الأخير بعاهة مستديمة.



والدة الطالب المجني عليه: 15 بلطجي اعتدوا على ابني.. والنتيجة 20 غرزة في الوجه

وفي هذا الشأن، روت إيمان صبحي، والدة الطالب عمار حسام الدين المعتدى عليه، تفاصيل الواقعة المؤسفة التي شهدتها محيط المدرسة، وأسفرت عن إصابة نجلها بقطع في وجهه.

الطالب عمار حسام الدين

وأضافت والدة الطالب، في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن هناك مشاجرة نشبت بين طالبين داخل المدرسة أول أمس الإثتين أحدهم ضرب الآخر بشكل مبرح، فاستدعى الأخير نحو 15 بلطجي حاملين أسلحة بيضاء من أجل أن يأخذ حقه وذلك أمس الثلاثاء.



وأردفت ولية الأمر أن نجلها لم يكن طرف في المشاجرة لكنه صديق أحد الطلاب، متابعة: «إدارة المدرسة خرجت الطلبة قبل الميعاد الرسمي للخروج بساعة وذلك الساعة 3 و15 دقيقة بدلا من 4 و15 دقيقة وعندما وجد الطلاب البلطجية استنجدوا بأحد المدرسين إلا أنه تجاهل طلبهم وأصر على خروجهم كما رفض خروجهم من الباب الخلفي للمدرسة ليكونوا بعيدا عن أعين البلطجية».



وعن نتائج تعدي البلطجية على نجلها، قالت والدة طالب الثانوية إن ابنها أصيب بعاهة مستديمة أسفرت عن تمزيق وجهه وتخيطه ب 20 غرزة، وطالب الأطباء بوضعه تحت الرعاية الصحية 21 يوم، مما أدى إلى تحريرها محضر في قسم الشرطة بالواقعة.

الطالب عمار حسام الدين

محضر رسمي بالواقعة.. وجلسة بتاريخ 9 يناير 2025 أمام نيابة الأحداث

وحررت إيمان صبحي، والدة الطالب عمار حسام الدين محضر حمل رقم 4373 وتم تحديد جلسة بتاريخ 9 يناير 2025 لنظر القضية في نيابة الأحداث، مستطردة:«هذا هو الشق القانوني أما بالنسبة للشق المدرسي فهناك إهمال من الإدارة المدرسية فالمدرس كان مشرف وحده في هذا اليوم بجانب إنصراف المدرسة قبل موعد إنصراف الطلاب».

صورة من محضر واقعة الطالب عمار حسام الدين

رقم محضر واقعة الطالب عمار حسام الدين

تعليق وزارة التعليم على واقعة التعدي على طالب ثانوي في حلوان

وحول هذا الأمر، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أحدث تحركات الوزارة بشأن واقعة التعدي على الطالب عمار حسام الدين كمال أمام مدرسة هدى شعراوي الرسمية للغات التابعة لإدارة المعصرة في حدائق حلوان.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن فور انتشار الواقعة على جروبات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت إدارة المعصرة التعليمية التحقيق في الأمر على الرغم أن الواقعة كانت خارج أسوار المدرسة مما يجعلها من تخصصات الجهات الأمنية، إلا أن الإدارة تتحرى الواقعة لبيان حقيقة الإهمال الذي وقع من مسئولي المدرسة.