حادث مروع.. التصريح بدفن جثة شاب دهسته سيارة فارهة بالتجمع

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة فارهة يقودها شخص تحت تأثير المخدر بمنطقة التجمع الأول، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأسيوية وهو في حالة سُكر، ودهس شاب أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن مصرعه، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.