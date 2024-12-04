قال مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، إنه على الرغم من انتهاء آمال فريقه في الفوز بكأس ألمانيا بعد الخسارة 0-1 أمام ضيفه باير ليفركوزن في دور الـ16، أمس الثلاثاء، فإن طاقة فريقه واعدة للغاية.

كومباني يشيد بروح بايرن ميونخ رغم توديع كأس ألمانيا

وتلقى الفريق البافاري أول خسارة محلية له هذا الموسم، وتلقى حارس مرماه مانويل نوير بطاقة حمراء مباشرة بعد 17 دقيقة من البداية.

لكن بايرن كان له الفرص الأفضل في الشوط الأول رغم اللعب بعشرة لاعبين، وأهدر كينغسلي كومان وليون جوريتسكا وكونراد لايمر فرصًا للتسجيل.

وسجل ليفركوزن هدف المباراة الوحيد على عكس سير اللعب بعد ضربة رأس متقنة من البديل ناثان تيلا في الدقيقة 69 ليبدد آمال بايرن.

وأبلغ كومباني مؤتمرًا صحافيًا "الحقيقة أننا خسرنا ولن نفوز بالكأس هذا الموسم، لكن مع الخبرة نعلم أن هذا كان أداء مميزًا للفريق".

"إذا استمر هذا الأداء سنفوز بالعديد من المباريات، ولكننا لن نتمكن من الفوز بهذه الكأس".

ويخوض كومباني موسمه الأول مع البايرن ويتصدر فريقه ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني.

وتحسن أداء البايرن أيضًا في دوري أبطال أوروبا بعد بداية صعبة هذا الموسم.

وقال كومباني: "الأمر مرير بالنسبة لنا، لن نحظى بأمسية جيدة، لكن إذا استمرت هذه الطاقة فسوف نفوز بالعديد من المباريات".

"هذا الفريق قادر على النمو بشكل أكبر وسوف نحصل على لحظاتنا".