بندور على الكنز.. قرار قضائي ضد عصابة التنقيب عن الآثار بالزيتون

حوادث
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار


قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 5 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام 5 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 امتار وعرض 4 أمتار -  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نشرة حوادث الفجر اتخاذ الإجراءات القانونية 5 متهمين بالتنقيب الأجهزة الأمنية التحقيقات التنقيب عن الأثار العقار التنقيب غير المشروع

مواد متعلقة

للنصب على المواطنين.. تطور جديد من المحكمة ضد "مستريح" بمدينة نصر

جمعوها من تجارة المخدرات.. تجديد حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

سحب 1272 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

"اختلفوا فـ خنقها".. إحالة المتهم بقتل زوجته في الأميربة للمحاكمة

للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمرج

"مقصدتش اموتها".. اعترافات المتهم بقتل زوجته في التجمع الخامس

ضرب وتعذيب.. تشريح جثة سيدة قتلها زوجها بالتجمع

تجديد حبس بلوجر وآخر بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي” للمرة الثانية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل:- الحكومة تخصص 1119 فدان لأنشطة الإنتاج الداجني في وادي النطرون

عاجل.. نجم مانشستر يونايتد يتعرض لإصابة قوية

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بمشاركة قنوات ART.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الأفلام الطلابية بجامعة الملك عبد العزيز

عاجل:- الحكومة توافق على مشروعات استراتيجية للطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

عاجل - الحكومة تعتمد رؤية جديدة لتنظيم سوق السيارات بحلول 2025