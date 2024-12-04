وكيل التعليم بالدقهلية يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة



توجه اليوم السيد الدكتور أشرف العربي مدير المديرية إلي مدرسة التربية الفكرية لحضور فعاليات الاحتفالية السنوية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي ولجنة الصحة بمجلس النواب وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة.

حيث تم الدفع بفريق طبي متكامل لإجراء كشف عيون لجميع الطلاب وتوفير النظارات بالمجان واستكمال المبادرة الرئاسية للتقزم والأنيميا وكذلك إجراء تحليل سكر وقياس ضغط الدم لأولياء أمور الطلاب وخلال هذا الفحص تم رصد حالات سكر حرجة سيتم التعامل معها بمعرفة الفريق الطبي

كما تم عرض ڤيديو قصير عن التوعية الصحية للطلاب الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة بعنوان " حلا وحكيم "

تمت الفاعليات بحضور الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب الأسبق وأمين لجنة الصحة بمجلس النواب يرافقها فريق طبي متخصص

خلال فعاليات الاحتفال قام مدير المديرية بالتعرف مواهب الطلاب ذوي الهمم وأبدى سعادته بقدراتهم واهتم بتشجيعهم وأولياء أمورهم لما يبذلوه من جهد في العناية بأبنائهم وسعيهم لدمجهم في المجتمع