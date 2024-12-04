وكيل التعليم بالدقهلية يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة

محافظات
جانب من احتفالية
جانب من احتفالية يوم الإعاقة بالدقهلية


 توجه اليوم السيد الدكتور أشرف العربي مدير المديرية إلي مدرسة التربية الفكرية لحضور فعاليات الاحتفالية السنوية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي ولجنة الصحة بمجلس النواب وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة. 

حيث تم الدفع بفريق طبي متكامل لإجراء كشف عيون لجميع الطلاب وتوفير النظارات بالمجان واستكمال المبادرة الرئاسية للتقزم والأنيميا وكذلك إجراء تحليل سكر وقياس ضغط الدم لأولياء أمور الطلاب وخلال هذا الفحص تم رصد حالات سكر حرجة سيتم التعامل معها بمعرفة الفريق الطبي 
كما تم عرض ڤيديو قصير عن التوعية الصحية للطلاب الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة بعنوان " حلا وحكيم "
تمت الفاعليات بحضور الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب الأسبق وأمين لجنة الصحة بمجلس النواب يرافقها فريق طبي متخصص 
خلال فعاليات الاحتفال قام مدير المديرية بالتعرف مواهب الطلاب ذوي الهمم وأبدى سعادته بقدراتهم واهتم بتشجيعهم وأولياء أمورهم لما يبذلوه من جهد في العناية بأبنائهم وسعيهم لدمجهم في المجتمع

الاحتفال باليوم العالمى اشرف العربي الاحتفالية السنوية التربية الفكرية التربية و التعليم التأمين الصحي الطلاب ذوي الهمم الدكتور أشرف العربي اللواء طارق مرزوق المبادرة الرئاسية الفاعليات الفريق الطبي الفكرية العناية العالمي اليوم العالمي للإعاقة اليوم العالمي هيئة التأمين الصحي طارق مرزوق محافظ الدقهلية فعاليات الاحتفال لجنة الصحة بمجلس النواب مدرسة التربية الفكرية محافظ الدقهلية مواهب الطلاب مديرية الصحة

مواد متعلقة

وكيل التعليم بالدقهلية يواصل متابعاته للوقوف علي انتظام العملية التعليمية بإدارة غرب المنصورة

تحصين أكثر من 152 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

اسعار الدواجن اليوم الاربعاء 4-12-2024 في الدقهلية

اسعار البيض اليوم الاربعاء 4-12-2024 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 4-12-2024 في الدقهلية

أسعار السلع التموينية اليوم الاربعاء 4-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاربعاء 4-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار التوابل اليوم الأربعاء 4-12 -2024 في محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل:- الحكومة تخصص 1119 فدان لأنشطة الإنتاج الداجني في وادي النطرون

عاجل.. نجم مانشستر يونايتد يتعرض لإصابة قوية

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بمشاركة قنوات ART.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الأفلام الطلابية بجامعة الملك عبد العزيز

عاجل:- الحكومة توافق على مشروعات استراتيجية للطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء

عاجل - الحكومة تعتمد رؤية جديدة لتنظيم سوق السيارات بحلول 2025

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس