انقلاب سيارة "تريلا" أعلى الطريق الدائري في قليوب (صور)

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انقلاب سيارة تريلا
انقلاب سيارة تريلا

شهد الطريق الدائري في منطقة منطي بقليوب، توقف حركة المرور اتجاه السلام، بسبب انقلاب سيارة نقل "تريلا"، وجرى رفع آثار الحادث الذي عطل حركة المرور أعلى الطريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل أعلى اليوترن فوق الطريق الدائري أمام نزلة منطي قليوب اتجاه السلام.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل "تريلا" إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتوقف حركة "اليوترن" أعلى الدائري اتجاه السلام.

انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب، ومعدات الوحدة المحلية من لوادر لرفع السيارة وآثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ولم يسفر الحادث عن وجود أي مصابين، وجرى ضبط السائق بمركز شرطة قليوب، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري بالقليوبية

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الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية سيارة نقل تريلا مديرية أمن القليوبية مدينة قليوب مركز شرطة قليوب

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