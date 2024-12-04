للنصب على المواطنين.. تطور جديد من المحكمة ضد "مستريح" بمدينة نصر

حوادث
النصب على المواطنين
النصب على المواطنين


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهم بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى بعض المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخله على (عدد من الشهادات الدراسية فى مجالات مختلفة - ختم أكلاشيه – كتب تعليمية).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة الاحتيال على المواطنين
Elfagr.org

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