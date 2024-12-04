نفى جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الأنباء التي تشير إلى وجود خلاف مع كيفين دي بروين، وأكد إنه مشتاق لعودة صانع الألعاب لمستواه المعهود.

جوارديولا ينفي وجود أي خلافات مع دي بروين

وقال لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر إنه شعر "إن هناك شيء غير صحيح" بينما وصف زميله محلل شبكة "سكاي سبورتس" جاري نيفيل، الظهير الأيمن الأسبق لمانشستر يونايتد جاري نيفيل الوضع بأنه "غريب، وعجيب، وغير مألوف".

ورد جوارديولا على هذه التصريحات، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء قبل مواجهة نوتينجهام فورست.

وقال المدرب الإسباني:" يقول الناس أن لدي مشكلة مع كيفن. هل تعتقدون أنني أفضل اللعب دون كيفن؟ لا، لا أريد كيفن أن يلعب؟"

وأضاف:" الشخص الذي لديه أفضل موهبة في الثلث الهجومي،هل لا أريده؟ هل لدي مشاكل شخصية معه بعد أن قضينا تسع سنوات سويا؟"

وأكد:"لقد أوصلني لأكبر النجاحات مع هذا النادي، ولكنه كان قد أصيب لخمسة أشهر (في الموسم الماضي)، وأصيب لمدة شهرين (هذا العام)".

وأردف:"يبلغ 33 عاما. يحتاج للوقت لكي يعود لأفضل مستوياته، كما كان في الموسم الماضي، خطوة بخطوة. سيحاول أن يفعل ذلك وأن يشعر بتحسن. أنا مشتاق لعودته لأفضل مستوياته".

ولم يتواجد دي بروين في التشكيل الأساسي منذ أن اضطر للخروج بين شوطي مباراة مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم 18 سبتمبر الماضي، حيث كان قد أصيب في المباراة التي سبقتها.

ومنذ ذلك الحين، تحدث كل من اللاعب والمدرب عن الألم الذي كان يشعر به والحاجة للتأقلم تدريجيا للعودة إلى المباريات، ولكن فترة جلوسه على دكة البدلاء كانت أطول مما كان متوقعا.