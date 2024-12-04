فاز فريق كورينثيانز على ضيفه باهيا 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

كورينثيانز يفوز على باهيا في الدوري البرازيلي

وأنهى كورينثيانز الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ممفيس ديباي ويوري ألبيرتو في الدقيقتين 12 والأخيرة من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، أضاف ممفيس ديباي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61.

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد باهيا عند 50 نقطة في المركز الثامن.