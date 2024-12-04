وزارة الأوقاف تُصدر بيانًا بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بمحافظة الشرقية

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وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

تسليمًا بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى وزارة الأوقاف الشيخ (رضا إبراهيم أحمد عبدالباقي) -الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الشرقية- الذي وافته المنية في مستشفى الزقازيق إثر تعرضه لاعتداء بدني خارج محل العمل ووقته، ما أفضى إلى وفاته. 
وفي هذا المصاب الجلل، تتوجه وزارة الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولقريته وللوزارة جمعاء، سائلين المولى (عز وجل) أن يتقبله في الصالحين. 
وإيمانًا من الوزارة بمعاني البر والعرفان، فقد وجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد. 
والوزارة إذ تدعو للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان، فإنها تؤكد احترامها للقانون وتؤازر مؤسسات إنفاذه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ رضا إبراهيم مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بمحافظة الشرقية الصبر والسلوان بصرف إعانة عاجلة بمحافظة الشرقية

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