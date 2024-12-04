ليفربول يتحرك لمنع انتقال نجمه إلى ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتطلع نادي ليفربول، للتوصل لاتفاق مع نجم الفريق الأحمر من أجل تجديد عقده ليستمر في ملعب “أنفيلد” فترة أخرى.

ليفربول يواصل محادثاته مع أرنولد

أفادت شبكة “ذا أثلتيك” بإن نادي ليفربول يخوض محادثات متواصلة مع الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وذكرت الشبكة العالمية إن هناك اهتمام بالفعل من ريال مدريد للتوقيع مع أرنولاد ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ستنتهي هذه المسألة.

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ويتجه نادي ريال مدريد، للتوقيع مع أرنولد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول في صيف 2025.

ويسعى نادي ليفربول، لحسم مستقبل أرنولد في الأيام المقبلة، وما إذا سيوقع عقدًا جديدًا أم سيكتفي بالفترة التي قضاها داخل أنفيلد ويغادر في نهاية الموسم الجاري.

الدوري الانجليزي ألكسندر أرنولد ليفربول

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