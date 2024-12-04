تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني

وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يده على تشكيل فريقه الذي سيكون مواجهة أتلتيك بيلباو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ينزل الفرق الملكي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه الباسكي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس، أراد جولر، كيليان مبابي.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وتنقل مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.