حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، لمتابعة مباراة فريق الشباب مواليد 2005 أمام الأهلي في بطولة الجمهورية.

جوميز يحضر مباراة القمة مواليد 2005

وجاء حضور الجهاز الفني للفريق الأول، لمتابعة اللاعبين الشباب عن قرب، للإستعانة بأفضل العناصر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المباراة حضور أحمد سليمان وحسين السيد، عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرفان على ملف كرة القدم، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.



ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: جيفرسون كوستا، هشام فؤاد، حسن أبو المعاطي، علي نوفل

خط الوسط: يوسف أحمد حسن، السيد أسامة، يوسف وائل الفرنسي، عمار ياسر، أنس وائل

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "يوسف حمادة، عمر ياسر، محمد حمد، هاني ياسر، زياد مدحت، أحمد نيازي، محمود عصام الحصري، أحمد خضري، أيمن أمير عبد العزيز".

