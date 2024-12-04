‏"المرصد السوري": عدد قتلى الاشتباكات في سوريا تجاوز 700

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن ‏المرصد السوري، أن عدد قتلى الاشتباكات في سوريا تجاوز 700.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

الأكثر قراءة

الدكتور أسامة إمام ومنال عبد القادر يتألقان كخبراء" للألكسو" في المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

خلال المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي.. أسامة إمام ومنال عبد القادر يقدمان «حلولاً مبتكرة» للتعليم والبحث العلمي في العالم العربي

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

خبر سار.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025

أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء شاب حياته شنقًا داخل منزله في العجوزة

مدرب غزل المحلة: أبناء النادي قادرون على قيادة الفريق.. وسأخدم الفريق في أي مكان

بوتين: اليوم كل ما يأتي من الشرق هو جيد ومثمر

بلينكن يحمل الأسد وحلفاءه مسؤولية هجمات "هيئة تحرير الشام"