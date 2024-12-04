وكيل الأزهر يستقبل المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا

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وكيل الأزهر والمستشار
وكيل الأزهر والمستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، الدكتور خير الدين أمان غزالي، المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا، لبحث سبل التعاون في المجالين الديني والتعليمي.

وأكد الدكتور الضويني، حرص الأزهر على نشر اللغة العربية في كل أنحاء العالم، فهي لغة القرآن الكريم، أعظم كتاب في تاريخ البشرية، والذي يحمل الخير لهم ويرشدهم إلى طريق الصواب، مبينًا أن مؤسسة الأزهر اتخذت الوسطية منهجا وهذا سر توافد الطلاب الوافدين عليها من كل مكان.

وأوضح وكيل الأزهر أننا نقدم للطلاب الوافدين الأزهر الكثير من البرامج والمحاضرات والدروس طوال فترة تواجدهم في مصر، فهم أمانة في أعناقنا ونبذل قصارى جهدنا لعودتهم لأوطانهم وهم يحملون منهج الأزهر الوسطي، لذا تفتح أروقة الجامع الأزهر أبوابها لهم، بالإضافة إلى دورات وبرامج ومحاضرات منظمة الأزهر العالمية لخريجي الأزهر، فضلا عن التي تعقدها مدينة البعوث الإسلامية لهم.

من جانبه قدم الدكتور خير الدين أمان غزالي، المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا، الشكر للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر على الجهود التي تبذل في تعليم الطلاب الماليزيين وغيرهم من الطلاب من كل أنحاء العالم، مؤكدا ترحاب الماليزيين بمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية الذي تم الاتفاق على أن يبدأ عمله الصيف المقبل، حرصا من الأزهر على نشر اللغة العربية، وأن هذه الخطوة ستسهم في زيادة عدد الطلاب الذين يتمنون أن ينتسبوا لمؤسسة الأزهر.

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