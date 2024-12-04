إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة يارا وسرقة قرطها فى الشرقية للمفتى

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إحالة للمفتي
إحالة للمفتي

 

 

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة المتهمة بقتل جارتها الطفلة يارا وسرقة قرطها الذهبى بمركز أولاد صقر لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى معاقبتها بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم

تعود أحداث القضية رقم 2001 لسنة 2024 جنايات مركز أولاد صقر، لشهر يناير الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة " يارا هيثم محمود" 8 سنوات، مقيمة قرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر، جثة هامدة ملفوفة فى ملاءة قماش أعلى سطح منزل جيرانها، وذلك بعد ساعات من اختفائها، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "نانسى ح م" 21 عاما ربة منزل جارة المجنى عليها، وقامت باستدراج الطفلة أثناء لهوها بالشارع، واصطحبتها إلى السطح لإبعادها عن أعين ذويها، وذلك لسرقة قرطها الذهبى، وحال مقاومة الطفلة المجنى عليها وصراخها قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقامت بالتخلص منها أعلى سطح منزل مجاور فى محل العثور عليها، لإبعاد الجريمة عنها.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد.
 

إحالة أوراق المتهم اعدام شنقا أعلى سطح منزل أجهزة الأمن

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