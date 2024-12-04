عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة أورلاندو

ضمت قائمة حامل اللقب، الأهلي المصري، المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تعافيه من إصابة.

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة أورلاندو

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو يوم السبت المقبل بعد فوزه في الجولة الأولى على استاد أبيدجان من ساحل العاج في القاهرة.

وكان أبو علي قد أصيب في مشط القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة التي أعلنها السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، انضمام إمام عاشور بعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية عقب مشاكل انضباطية داخل وخارج الملعب، بينما يغيب الحارس مصطفى شوبير للإصابة.

وأدى الأهلي تمرينًا قويًا شارك فيه أبو علي قبل السفر في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا.

وضمت القائمة محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي (أفشة) وإمام عاشور وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

ويتصدر الأهلي مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس.