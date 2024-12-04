بمناسبة "يوم شادي".. جولة مجانية في متحفه بمكتبة الإسكندرية

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، يُنظم يوم 11 ديسمبر احتفال خاص بالفنان الكبير شادي عبد السلام بعنوان "يوم شادي".

يتضمن الاحتفال جولة افتراضية مجانية في متحفه بمكتبة الإسكندرية، بفضل التنسيق مع الدكتور أحمد زايد، رئيس المكتبة، لإبراز أهم أعمال شادي عبد السلام وإبداعاته التي أثرت السينما المصرية والعالمية.

متحف شادي عبد السلام.. تحفة فنية منذ افتتاحه



افتتح متحف شادي عبد السلام في مكتبة الإسكندرية عام 2005، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الماسي للفنان.

يضم المتحف نحو 350 لوحة واسكتش أصلي لأعماله التي اشتملت على تصميم الأزياء والهندسة الفنية للأفلام مثل "واإسلاماه" و"المومياء"، والتي قدمت نقلة نوعية للسينما المصرية عالميًا.

المقتنيات الشخصية لشادي عبد السلام



يتميز المتحف أيضًا بعرض بعض مقتنيات شادي الشخصية، مثل أثاث مكتبه ومكتبته الخاصة، وغرفة معيشته، وأدواته اليومية، بالإضافة إلى الجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية القصيرة لكنها ذات الأثر الكبير.

قاعة "آفاق".. نافذة على أعمال شادي السينمائية



يرافق المتحف قاعة "آفاق"، حيث تُعرض يوميًا الأفلام التسجيلية والروائية التي أخرجها شادي عبد السلام، مما يوفر فرصة لمحبي السينما لاستكشاف أعماله الفنية بشكل أعمق.

انتظروا يوم شادي.. دعوة للعودة إلى الجذور المصرية



ترقبوا الاحتفال يوم 11 ديسمبر، حيث تُبرز هذه الفعالية أهمية الفنان شادي عبد السلام ودوره في رفع الهوية المصرية من خلال الفن والسينما.