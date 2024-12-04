قتل ٥ سيدات.. إحالة أوراق سفاح الغربية إلى مفتى الجمهورية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق عبد ربه موسي المعروف إعلاميًا بـ "سفاح الغربية"، لاتهامه بقتل5 سيدات، في القضية 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الثاني من شهر يناير للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط، بعد سماع مرافعة النيابة العامة، ومرافعة الدفاع، ومناقشة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات، وأقر بارتكابة تلك الوقائع كما وردت في التحقيقات.



و كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد أحال المتهم عبد ربه مرسي للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل 5 سيدات عمدًا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن، مستخدمًا 2 سكين و2 ساطور.



و تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد بالعثور على ساق لإحدى الفتيات ملقاة على جانبي ترعة الخضراوية.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، كما اعترف بقتل ثلاث فتيات أخريات بنفس الطريقة.