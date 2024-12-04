جمعية عمومية استثنائية في برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يعقد برشلونة جمعية عمومية استثنائية في 21 من الشهر الجاري للتصويت على العقد الجديد مع (نايكي)، حسبما أعلن النادي الكتالوني اليوم الأربعاء.

جمعية عمومية استثنائية في برشلونة

ويجرى التصويت عن بعد يوم 21 ديسمبر/كانون أول الجاري في الساعة 10.30 خلال جلسة أولى، بينما تعقد الجلسة الثانية في الساعة 11.00، بينما ستكون إحدى قاعات ملعب كامب نو هي مقر وحدة فرز الأصوات.

وكان البارسا قد أعلن في التاسع من نوفمبر/تشرين ثان الماضي أنه توصل لاتفاق يستمر عدة أعوام يبدأ اعتبارا من هذا الموسم، قد يمثل بالنسبة للنادي أضخم رعاية رياضية من العروض المطروحة عليه، وفقا لمصادر من المفاوضات.

وينتهي العقد مع الشركة الأمريكية في 2028، وأمكن إبرامه بعد تلقي البارسا لعرض ضخم من (بوما) تضمن حتى إمكانية تصنيع وتوزيع علامته من الملابس.

وتسبب ذلك في خلاف بين برشلونة والعلامة الأمريكية، وصل إلى ساحات القضاء التي حكمت لصالح الشركة.
 

مواد متعلقة

بطء نوير وهاجس الكبار.. تساؤلات تحاصر بايرن ميونخ

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة أورلاندو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدكتور أسامة إمام ومنال عبد القادر يتألقان كخبراء" للألكسو" في المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

خلال المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي.. أسامة إمام ومنال عبد القادر يقدمان «حلولاً مبتكرة» للتعليم والبحث العلمي في العالم العربي

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

خبر سار.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025

أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء شاب حياته شنقًا داخل منزله في العجوزة

مدرب غزل المحلة: أبناء النادي قادرون على قيادة الفريق.. وسأخدم الفريق في أي مكان

بوتين: اليوم كل ما يأتي من الشرق هو جيد ومثمر

بلينكن يحمل الأسد وحلفاءه مسؤولية هجمات "هيئة تحرير الشام"