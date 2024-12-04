يعقد برشلونة جمعية عمومية استثنائية في 21 من الشهر الجاري للتصويت على العقد الجديد مع (نايكي)، حسبما أعلن النادي الكتالوني اليوم الأربعاء.

جمعية عمومية استثنائية في برشلونة

ويجرى التصويت عن بعد يوم 21 ديسمبر/كانون أول الجاري في الساعة 10.30 خلال جلسة أولى، بينما تعقد الجلسة الثانية في الساعة 11.00، بينما ستكون إحدى قاعات ملعب كامب نو هي مقر وحدة فرز الأصوات.

وكان البارسا قد أعلن في التاسع من نوفمبر/تشرين ثان الماضي أنه توصل لاتفاق يستمر عدة أعوام يبدأ اعتبارا من هذا الموسم، قد يمثل بالنسبة للنادي أضخم رعاية رياضية من العروض المطروحة عليه، وفقا لمصادر من المفاوضات.

وينتهي العقد مع الشركة الأمريكية في 2028، وأمكن إبرامه بعد تلقي البارسا لعرض ضخم من (بوما) تضمن حتى إمكانية تصنيع وتوزيع علامته من الملابس.

وتسبب ذلك في خلاف بين برشلونة والعلامة الأمريكية، وصل إلى ساحات القضاء التي حكمت لصالح الشركة.

