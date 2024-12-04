وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي والإداري مع أئمة العجميين

محافظات
بوابة الفجر

نفذ الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، زيارة ميدانية إلى إدارة العجميين صباح اليوم الأربعاء، وخلال الزيارة التقى فضيلته بقيادات الإدارة وأئمة المساجد وجميع العاملين، لمناقشة سبل تعزيز العمل الدعوي والإداري ورفع كفاءة الأئمة والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

وخلال الاجتماع شدّد الدكتور الشيمي على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري والدعوي، مؤكدًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأداء، كما أوضح أن المساجد يجب أن تكون منارات لنشر العلم والفكر المستنير، لتعزيز القيم الدينية الصحيحة وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة.

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كما وجّه فضيلته بضرورة تطوير مهارات الأئمة، مع التركيز على حفظ القرآن الكريم وإتقانه، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر الفكر الوسطي، ودعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مشيرًا إلى أن التميز يعتمد على الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والوقوف بحزم أمام الأفكار الهدامة.

وخلال لقائه بأئمة المساجد في مسجد الشيخ يوسف بالعجميين، استمع الدكتور الشيمي لاستفساراتهم وناقش التحديات التي تواجه العمل الدعوي، وأكد على اهتمام المديرية بدعم الأئمة وتوفير الحلول لتذليل العقبات التي قد تعيق أداء رسالتهم، بهدف تمكينهم من تقديم دورهم الدعوي على أكمل وجه.

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