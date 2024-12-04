قال مدرب توتنهام هوتسبير، بوستيكوغلو، اليوم الأربعاء قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، إن النادي سيستغل فترة الانتقالات في منتصف الموسم لتعزيز خياراته الهجومية.

توتنهام يعمل على دعم هجومه في سوق الانتقالات

ومن المفترض أن يكون مهاجم بورنموث السابق دومينيك سولانكي جاهزًا لمواجهة ناديه السابق غدًا الخميس بعد غيابه عن التعادل مع فولهام يوم الأحد الماضي بسبب المرض، لكن توتنهام لا يملك وفرة من المهاجمين على الرغم من تصدره قائمة أكثر الفرق تسجيلًا في الدوري الممتاز.

ويغيب مهاجم البرازيل ريتشارليسون عن الملاعب حتى بداية العام الجديد بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يغيب الجناح ويلسون أودوبير أيضًا لفترة طويلة بسبب إصابة مماثلة استلزمت خضوعه لجراحة.

كما يغيب اللاعب الشاب ميكي مور وكذلك الحارس الأساسي جوليلمو فيكاريو، بينما سيغيب قلب الدفاع كريستيان روميرو عن مباراة الغد، وفقًا لما ذكره بوستيكوجلو.

وقال بوستيكوغلو، الذي يحتل فريقه المركز السابع في الترتيب، للصحافيين: "من المقرر أن يتدرب (سولانكي) اليوم، لا يزال بعيدًا عن كامل الجاهزية البدنية لكنه أصبح أفضل كثيرًا".

"من المقرر أن يخوض (روميرو) آخر جلستين له مع فريق إعادة التأهيل اليوم أو غدًا.

"نأمل أن يعود للتدريبات بحلول الجمعة أو على أبعد تقدير في بداية الأسبوع المقبل".