وكيل تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة اللغة العربية من منظور الحداثة

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، احتفال إدارة شرق الفيوم التعليمية، بعنوان "إحياء اللغة العربية" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ديسمبر 2024م، بمدرسة الإيمان الخاصة للغات.

وذلك بحضور، الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والأستاذ هشام أبو عوف،مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذ محمد فتحي عبد الفتاح، مدير إدارة التعليم العام بالمديرية، والأستاذ مصطفى مبارك، مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، والدكتور غيث رحيل، رئيس مجلس إدارة مدرسة الإيمان الخاصة للغات، وفريق العمل بإدارة شرق الفيوم التعليمية، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية وإدارة شرق الفيوم التعليمية.

شارك فى الحفل، عدد من طلاب مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الإيمان الخاصة للغات، ومدرسة عبدالله بهنس، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية للبنات، ومدرسة المسلة الإعدادية للبنات، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيهي الثانوية للبنات "أم المؤمنين الثانوية للبنات سابقًا'.

تفقد وكيل الوزارة ومرافقوه معرض الأنشطة بالمدرسة، وشهد الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للغة العربية، حيث تنوعت فقرات الاحتفال، وأبدع الطلاب في العروض والفقرات المقدمة أمام الحضور.

بدأ الأحتفال بالسلام الوطنى وتلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم وعرض أفتخر بلغتك، ومنتظرة اللغة العربية، وعرض أجمل لغات العالم، وحوار بين الفصحى والعامية، وعرض قهقهة الضحكات بنكهة تعليمية، والشعراء وأحكى يا شهرزاد وعنترة بن شداد وفقرة مذيع الشارع، واستعراض اللغة العربية، الكورال، وعرض للشخصيات الأدبية، وقل ولا تقل، ومحاكمة أبناء اللغة العربية، وعرض في الكتب قرينا.

وفي كلمته أكد وكيل الوزارة، على أن الأحتفال باللغة العربية فكرة مميزة ورائعه، مشيرًا إلى أهمية اللغة العربية، وأهميتها من منظور الحداثة، وكذلك إحياء اللغة العربية، وأن اللغة العربية بها من المستحدثات التى تلبي احتياجات المجتمع، من خلال الاستفادة من الواقع الحالى والامكانيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.



كما أطلق وكيل الوزارة، مبادرة اللغة العربية من منظور الحداثة، مشيرًا إلى تنفيذ فعاليات المبادرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2024م.

وتقدم مدير تعليم الفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الأحتفال بذكرى إحياء اللغة العربية، من إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومدارسها، المشاركة، مشيرا إلى تلك الجهود الملموسة والمتميزة بمدرسة الإيمان الخاصة للغات بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

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