محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان مشروعات زراعية نموذجية لتحسين وزيادة الإنتاج والاستقامة البيئيه

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عددًا من المشروعات الزراعية بجامعة المنيا، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

استهل المحافظ ورئيس الجامعة جولتهما بافتتاح مشروع الصوب الزراعية التي تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، حيث استمع اللواء كدوانى والدكتور فرحات لشرح مفصل من الدكتور محمود عبد الهادي أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا، عن المشروع الذى يعد محورًا من محاور الجامعة المنتجة، ويضم 17 صوبة زراعية لإنتاج محاصيل متنوعة مثل الخيار والفلفل الملون والبامية وسيتم طرحها مبكرًا في شهر يناير، مع أنفاق خلفية لزراعة الكنتالوب والبطيخ، إلى جانب زراعة الطماطم بين الصوب لتعظيم الاستفادة من المياه في الأرض لتصل إلى 19 صوبة، وهو ما يقلل الفاتورة الاقتصادية على المستشفيات، لافتا إلى أن المشروع سيتضمن وحدة لإنتاج الأسماك بطاقة تصل إلى 6 أطنان في الدورة الواحدة من 5 إلى 6 شهور، كما تفقد المحافظ وحدات الطاقة الشمسية حيث يعتمد المشروع على بئر ارتوازية كبديل في حالة انقطاع المياه.

كما افتتح المحافظ ورئيس الجامعة، مركز المخصبات الحيوية بجامعة المنيا لدعم الزراعة العضوية والمحاصيل الاستراتيجية وتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار أقل 15 % من تكلفة الأسمدة، إلى جانب تخفيض مدخلات الإنتاج ومنع تلوث البيئة بتوفير الأسمدة الحيوية، واستمع المحافظ لشرح حول أقسام المركز بدءا من مرحلة التعقيم والتحضير ليكون المنتج آمن ونقي وصحي تماما، مرورًا بالتهوية والاكثار، والعزل والتنقية، والخلط والتعبئة، والعزل والتحصين، والغسيل والتجهيز.

كما افتتح المحافظ المشتل التعليمي بكلية الزراعة، بعنوان ( زهور الخريف DNA )، حيث استعرض الدكتور محمود عبد الهادي، مشتملات معرض الزهور الذى يُعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق بالجامعة والمحافظة، لكونه بمثابة لوحة فنية جمالية تضم العديد من النباتات والزهور المبهرة المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن الهدف من المعرض جاء لإثراء العملية التعليمية بكلية الزراعة، فضلًا عن أهدافه الإنتاجية والتسويق للمجتمع الخارجي، موضحًا أن الزهرة الأساسية لمعرض الخريف نبات الأراولة بألوانها الخمسة المتنوعة، إلى جانب مجموعة متنوعة ونادرة من الزهور والنباتات( لورا وجنزبيل وعرق سوس وكوكيا وصبار واجلومنيا وجهنميه)، والعديد من النباتات المزهرة المختلفة.

أكد اللواء كدواني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالجهود الهادفة إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال مشروعات قومية مثل زراعة المليون ونصف فدان وتطوير البنية التحتية الزراعية وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الصناعات الغذائية وكذلك النباتات العطرية لأنها تمثل كتلة اقتصادية مهمة، لافتا إلى أهمية ربط مركز المخصبات الزراعية بمصنع المخلفات الزراعية في تونة الجبل بمركز ملوي، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، مشيدًا بجهود رئيس الجامعة والعاملين في المشروعات لتقديم نماذج زراعية حديثة تدعم الاقتصاد الوطنى.

من جانبه، أعرب الدكتور عصام فرحات عن تقديره لدعم المحافظ المستمر، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل تقديم الأبحاث العلمية والمشروعات التي تخدم المجتمع المحلي بشكل عام والزراعي بشكل خاص، واعدًا بدعوة المحافظ قريبًا للاطلاع على نتائج تلك المشروعات على أرض الواقع.