ضبط 4 أطنان أسماك ولحوم مجهولة المصدر فى الشرقية



ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 4 أطنان أسماك ولحوم مجهولة المصدر بثلاجة لحوم تعمل دون ترخيص خلال حملات تفتيشية وتموينية بنطاق مركز أولاد صقر.



كانت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير الادارة ومفتشى الإدارة، قد شنت حملة تموينية على المحال التجارية وثلاجات اللحوم والأسواق، أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات الآتية:



- محضر رقم 13228 لعام 2024 جنح أولاد صقر لإدارة ثلاجة لحوم وأسماك دون ترخيص وحيازة وبيع سلع مجهولة المصدر لحوم وأسماك وتم التحفظ على السلع وعرضها على النيابة العامة وهى كالآتى: 150 كرتونة أسماك ماكريل مجمد زنة الكرتونة 11 كجم بإجمالي وزن طن و650 كجم.

- 107 كراتين ماكريل مجمد كامل زنة الكرتونة 20 كجم بإجمالي وزن 2 طن و140كيلو جرام.

25 كرتونة رنجة زنة الكرتونه 5 كجم بإجمالي 125 كجم.

- 207 أطباق لحوم مفرومة غير مدون عليها بيانات بإجمالي وزن 207 كيلو جرامات، 76 طبق كبدة مجهول وغير مدون عليه أى بيانات بإجمالي وزن 76 كجم.

هذا وقد قامت الحملة بتحرير (149) محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ( 105) محاضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل دون ترخيص.

كما تم تحرير (44) محضرًا فى مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط دون ترخيص.