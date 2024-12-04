في أول تعليق بعد توليه المهمة.. مدرب غزل المحلة الجديد: كان لازم تغيير العتبة ورحيل عبد الملك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق عصام محيسن المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة، على توليه المهمة الفنية للفريق خلفًا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وأضاف عصام محيسن في أول تعليق بعد توليه المهمة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: بالتأكيد مهمة صعبة جدا بعد خسارة المباراة الأخيرة برباعية نظيفة أمام الزمالك، وهي كانت مباراة للنسيان.

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وتابع المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة: أحمد عبد الملك مدرب كبير وأتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة في أي مكان.

واختتم عصام محيسن: كنت أرى أنه لا بد أن يكون هناك تغييرا ولا يستمر أحمد عيد عبد الملك، وأحيانا يكون التغيير مهم جدا وبالعامية يقولوا لازم تغيير العتبة.
 

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